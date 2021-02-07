克服血癌眼疾 少女籃球場尋樂 靠右眼視力征學界賽 文武雙全膺傑出學生

若道天將降大任於斯人，必先苦其心志，那麼林梓穎（Stephanie）經歷的波折和成就，或勉強成正比。出世21個月，她確診白血病，化療導致骨質疏鬆，結果3歲時意外摔斷大腿骨，需施手術駁回。癌症和腿傷痊癒後，她又被矯視隱形眼鏡刮傷眼球，其後感染阿米巴變形蟲，治療多個月才康復，但左眼角膜中央留疤，視力永久受損。

大喊包變堅毅 只驚「冇得打波」

Stephanie小四時愛上籃球，一年後遇眼傷意外，休養半年才能重返球場，自此要戴眼鏡作賽。流汗令眼鏡滑下事小，她憶述最驚險一次，是中一在校內賽發生碰撞，險被眼鏡框插傷左眼，最終眼瞼縫了7針。父母自此大力反對她再打籃球，但養傷一周後拆線，小妮子她便堅持重返賽場。林媽媽憶述愛女曾是「大喊包」，大腿駁骨後哭聲響徹手術室，但時日過去，經歷磨練她的堅韌個性，令媽媽亦感佩服。

赴美進修拒放棄籃球

Stephanie的左眼僅餘一成視力，戴上特製鞏膜鏡仍是模糊不清，醫生曾擔心只靠單邊眼睛，打籃球恐有難度，但她用行動掃走疑慮。這名荃灣官立中學校隊主力，中四時奪得學界分區女子甲組亞軍，領軍相隔多年重返全港學界精英賽。她曾因過分集中使用右眼，考試後頭暈作嘔，到了球場卻從沒不適，或可歸功團隊力量。自小面對生命無常，Stephanie亦格外珍視身邊人：「以前生病幸好有醫生、家人照料，如今在球場有一班寶貴的隊友，我不是單打獨鬥，而是一同克服難關。」

即使習慣「眼矇矇」地打波，但視力對投籃準繩度確有影響，她仍樂觀面對：「眼疾是我生命的一部分，與其放大困難，不如專注在進步空間，前陣子練波覺得自己進步了呢。患病令我學懂感恩，有時把麻煩看成happy problems，會發現並非那樣大件事。」數個月後應考中學文憑試，同樣精通音律的Stephanie計劃赴美進修，但表明不會放棄籃球：「以我的水平，籃球很難成為職業，但一定是終生興趣。無人知疾病會否降臨，但只要一日跑得跳得，我都想繼續打波。」

文、圖：黃頴恩