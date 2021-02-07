C朗許諾為球迷傾力 36歲生日 認難再戰20年

尼馬偕友人慶生毋懼疫情

C朗上載與家人慶生的全家福，生日蛋糕上更印有葡萄牙國旗，女友洛迪古絲亦上載照片，與C朗到訪都靈雪山。自16歲獲提拔至士砵亭一隊，其後效力曼聯及皇家馬德里，如今在祖雲達斯續寫球壇傳奇，C朗感嘆歲月不留人，「一切就像昨天開始」。他又強調自己「永不欺場，活出真我」，球迷的支持令自己不斷求進。

C朗亦慨嘆職業生涯難耐變幻：「今天我36歲生日，也是成為職業球員20年的日子，抱歉我未能向大家承諾再戰20年。無論如何我保證，只要我仍在場上作賽，就會獻出所有！」

與C朗同月同日出生的尼馬，則與友人慶祝29歲生辰。這名巴黎聖日耳門前鋒在新年期間，據報擬在當地舉辦派對，並邀請巴西親朋戚友，但在新冠病毒疫情下捱批。尼馬上載與友人的慶生合照，惟未有透露派對地點，眾人亦未有佩戴口罩。

柏利自由身投帕爾馬

另外，國際米蘭昨晨意甲有主帥干地停賽作壁上觀，但憑尼高路巴列拿及比列錫各建一功，作客以2：0擊敗費倫天拿，暫以1分優勢力壓今晚登場的宿敵AC米蘭，升上榜首。明晨迎戰博洛尼亞的帕爾馬，則有意大利前國腳加斯安奴柏利自由身加盟。而今晨作客熱拿亞的拿玻里，賽前證實後衛高列巴尼及中場高林染疫。