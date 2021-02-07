廠兵敗走維拉 奧巴美揚再任後備無功而還

阿迪達稱愛將為病母心力交瘁

阿仙奴上場對狼隊有大衛雷斯及賓特尼奴被逐，馬菲賴恩首次為新東家上陣，加比爾馬加希斯亦獲正選。惟後者開賽便與薛迪索拉斯有誤會，失去控球後被維拉反擊，奧尼屈堅斯開賽兩分鐘即建功。阿仙奴之後有控球但缺乏具威脅埋門，早前離隊探望病母的阿仙奴隊長奧巴美揚，連續兩場僅後備上陣，最終沒有進帳。

兵工廠以0：1敗陣，更有中場湯馬士柏迪疑傷出。被問到奧巴美揚的情况時，領隊阿迪達稱：「事件會令你精力盡耗，但回去是正確決定，他一直有獨自訓練。」阿仙奴上月的小陽春中，尼高拉斯比比是重要一員，是役續任正選，在前日的操練照片中，阿迪達曾與他一同坐在草地交談，他賽前亦對比比讚不絕口：「我想近期是他踢得最好的時間，他的貢獻需要維持。」

阿仙奴落敗後23戰得31分，與歐戰席位有距離。排在他們前面的車路士及熱刺今日登場，近3場不敗兼零失球的車仔作客榜尾錫菲聯。其上場手下敗將熱刺則迎戰另一護級分子西布朗，領隊摩連奴暗示射手哈利卡尼快將傷癒。