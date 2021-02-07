高普紅藍會前失言 質疑曼城因爆疫喘息 哥帥斥打心理戰

利物浦vs.曼城 now611/621台 明晨00:30直播

高普今仗賽前稱曼城近况大勇，是因為得到「兩星期疫情下的休息」，暗指對手因去年尾爆疫，聖誕快車作客愛華頓一仗延期而受惠。「藍月」領隊哥迪奧拿並不同意：「他應該再看一下日曆，我們是有一星期休息，但之後已帶着14名球員作客車路士。我很意外，因為高普在我心目中，不是這種玩心理戰的領隊，沒預計會這樣。醒一醒，今季沒有球隊試過連續兩周沒有比賽。」

簡斯路轉型成藍月搶分關鍵

「放疫假」也不見得與戰績上升有必然關係，如最早爆疫的紐卡素曾經歷一波8場不勝，令布魯士下台壓力大增。同病相憐的富咸多人確診後至今未嘗一勝，阿士東維拉近期表現亦相當飄忽。曼城在阿古路仍需缺陣數周下維持連勝，哥帥部分實驗相當重要，如將祖奧簡斯路改造為逆足左翼衛。統計顯示這名原本擔任右閘的葡萄牙國腳，今季平均每90分鐘創造2.1次入球機會，3.4次傳球入禁區，均排全英超第4，只落後阿士東維拉隊長基亞利殊、曼聯中場般奴費南迪斯及隊友奇雲迪布尼，連同最少50次成功傳球及兩次剷截，若維持至季尾有望媲美迪布尼、艾朗藍斯、謝拉特等全能中場的數據。

利物浦的鋒線做到多大的牽制，令曼城兩翼衛未能壓上，相信是今場關鍵。對紅軍利好的是，沙迪奧文尼可候命，重組「埃及文明」。法賓奴泰華利斯與門將艾利臣比加傷癒，新兵奧辛卡巴克亦辦好工作證，令防線問題減輕，高普亦說這可令佐敦軒達臣回歸中場，但視乎球員適應能力：「其他位置上，我們還能說『去嘗試一下，怎樣互相適應』。防守需要相當清楚，而每隊的方法都不同，這兩天的訓練顯得相當重要，只能說非必要也不讓兩名新兵同時落場。」

李城征狼隊 華迪勢復出攻堅

領先利物浦兩分的李斯特城今晚作客狼隊，賽前確認射手占美華迪與中場尼迪迪可復出候命，惟領隊羅渣士暗示仍以伊恩拿祖掛帥。後衛韋斯利科芬拿大腿拉傷，造就蘇恩古重回正選，另一中場泰利文斯則料獲會方加薪續約。