老球迷騷波衫 重現港足經典 建網上平台分享珍藏 盼再掀本地波熱潮

90年代科技網絡仍未發達時，眾多球迷入場看本地球賽，每逢強隊對碰總會全場爆滿。由南華稱霸、東方王朝到快譯通及愉園崛起，4名球迷其偉、阿健、Jason和Joe，見證這段本地足球餘暉。其偉、阿健和Joe是南華迷，Jason則捧快譯通。其偉視山度士為偶像，難忘當年入場氣氛：「當年我仍是中學生，有空就約同學入場睇波，多隊踢法具娛樂性和競爭力，吸引不同年齡層入場。我仍記得95/96年球季在大球場的總決賽，有近3萬人入場，氣氛冇得頂。最後南華飲恨，我回家路上好沮喪，甚至第二日上課時仍未平復心情。」

憶90年代場內「氣氛冇得頂」

網上組群認識知音人

阿健則難忘昔日旺角場僅以鐵欄隔着球員通道，球迷可近距離讚或罵球員，炒熱比賽氣氛。Joe看本地足球逾30年，70年代初門票最平1元、最貴7元，他放學會到跑馬地或南華會，在場邊看球隊操練。他至今仍記得1995/96年聯賽，南華落後兩球以3：2反勝星島，全場熱血沸騰的場面：「以前睇完賽事，總有一兩個鏡頭可以回味。」

不過，昔日要買本地球會球衣有一定難度，通常沒有公開發售，不像現在可到球衣店訂購，直至90年代才有渠道購買。球迷往往要DIY自製，阿健試過買一件淨白色球衣，再到運動舖加工燙香港隊徽章，「粗着」踢波。其偉補充，未有網上拍賣平台前，除了僅數間球衣店發售本地球衣，就只有加入球迷會或向球員索取：「支持球員多年開始熟絡後，膽粗問能否完季後轉讓球衣。很多球員都很友善，會清洗後轉贈，有些球員比賽後更立即送給球迷。」阿健累計有300件本地球衣，憶述在94年世界盃及日職成立後，在港引起一股球衣潮流，不但多了潮流雜誌介紹球衣款式，甚至東方體育會也曾開過專門店。

其偉6年前在社交網開設「香港本地球衣珍藏分享區」，至今約2000人加入，是兩個較多人分享本地球衣的群組之一：「一直很想找到收集本地球衣的同好，亦希望透過球衣提升球迷對本地足球興趣。」Jason笑言在群組內遇到一些「世外高人」，因對方展示的一些珍藏而眼界大開：「相比只是自己儲，在網上分享有人欣賞、遇到同好時，整件事就好唔同。」Joe就是一年前發現這群組，因而認識到知音人。

南華在2017年中退出頂級聯賽，阿健等「擁南躉」也減少入場，但仍有留意本地足球。其偉表示，縱使入場氣氛難跟90年代比較，但多支港超隊在宣傳明顯花了工夫：「近年不少港超球衣設計，對比10年前明顯有心思，甚至推出球會精品，有一定宣傳效果，而且購買本地球衣亦不再困難。」阿健則提及近年有球員義賣曾着過比賽的球衣，有一定捧場客，建議可再接再厲。

文：余瑋

圖：馮凱鍵

（疫下足迹）