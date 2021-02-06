體壇快訊：人權組織促杯葛北京冬奧

蔚山世冠負堤軍出局

世界冠軍球會盃於卡塔爾展開，亞冠盃盟主蔚山現代雖由守將金基熙先開紀錄，但中北美加冠軍堤格雷斯完半場前，由法籍射手基格納梅開二度反先，維持2：1勝局，後日凌晨與南美代表彭美拉斯爭入決賽。歐聯冠軍拜仁慕尼黑將再後一天出場，對手是非洲的艾阿里，後者昨淘汰主場的艾杜哈尼。

德英歐聯對碰須中立場

德國日前以疫情為由，終止與英國的交通往來，直至本月16日。《德新社》指職業運動不獲豁免，英超利物浦原定在當日的歐聯16強首回合，作客RB萊比錫，現意味主隊要選擇中立場出賽。至於在2月24日迎戰曼城的慕遜加柏，則已向丹麥球隊米迪蘭特提出租用球場。

C朗36歲牛一率祖雲爭勝

暫列意甲第4的祖雲達斯，在昨日36歲「牛一」的基斯坦奴朗拿度（Ｃ朗）領軍下，有望主場擊退有新任隊長羅倫素柏歷堅尼停賽的羅馬，並搶走「首都狼」的「三哥」位置。此外，有曾與C朗合作的的健身教練，認為對方身體柔韌性很強，可望踢至40歲。

巴塞西盃4強碰西維爾

西班牙盃4強抽籤出爐，巴塞隆拿將於首回合作客西維爾，而畢爾包昨互射12碼淘汰貝迪斯後，則會先主場遇上利雲特。另外，皇家馬德里在今晚西甲作客侯爾斯卡前，確認沙治奧拉莫斯與夏薩特復操。