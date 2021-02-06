降班區三軍恐回天乏術 富咸西布朗圖亡羊補牢 錫菲聯非戰之罪

般尼vs.白禮頓 now622台 晚上23：00直播

富咸vs.韋斯咸 now621台 明晨01：30直播

按慣例又要往自己臉上貼金。開季時憑初步印象草草評價，富咸屬降班膽、西布朗不樂觀、般尼與錫菲聯因形勢比人弱而很難捱、紐卡素未顧守先強攻恐弄巧反拙，如今俱大致依照劇本。當然過程沒有跟足，最起碼當時富咸後防如無掩雞籠，但隨即意識到最大死穴，趁轉會窗未關而大舉補充守衛之餘，戰術亦調整為泊大巴防反，箭頭棄用具質素而欠速度的阿歷山大米祖域，效果縱未至於立竿見影，也總算漸上正軌。無奈出閘脫腳失地太多，加之攻堅板斧有限，好幾場六分波僅可和氣收場，欲在前列分子身上偷雞則更難了。今晚迎擊近况復勇的韋斯咸也只能盡力而為，不宜寄望鋒線新援祖殊馬查做雷霆救兵。

富咸漸上正軌惜為時已晚

大Sam掌西布朗格格不入

比富咸漏閘更嚴重的錫菲聯，這一年半英超生涯起伏之大充滿戲劇性，惟上季便曾直言全隊均屬英冠級數蛋散，當一些細節出現變化，立即由上屆經常僅勝，淪為今屆經常僅負。平心而論，錫菲聯的崩壞，大半因素實為非戰之罪，例如疫下備戰不足而傷病趨多，防守失誤及停賽隨之增加；無法續借甸恩軒達臣把關更屬致命傷，由基本的撲救出迎到提場統率防務皆不進反退。餘下的小半之中，去年初起嘗試提高用球水平，本來無可厚非，只是低估了轉型的難度而已；然而今季有段時間病急亂投醫，搞什麼推前防線加強逼搶，無疑乃捨長取短之舉。

錫菲聯近期才漸重拾初心及穩定，卻不足以在明晚擊退車路士，以至季末上演大逃亡。同樣藥石亂投的西布朗更連一線光也看不到，畢竟歷史說明，升班馬季中換帥救亡大多徒勞。何况西布朗班底特性重攻輕守，聘用艾蘭戴斯有點格格不入，需知道大Sam七大綱領之首乃保持清白，至今卻一場也辦不到。這亦可歸咎於賽程緊密無暇練兵。觀乎路邊社消息指大Sam在吞下曼城五蛋的賽後，於更衣室花一小時向麾下惡補，好能預先準備翌日復課，足以反映窘境。

紐卡素白禮頓般尼實力略高一籌

以目前走勢，西布朗倒是最可能墊底降班，紐卡素則是唯一可能被拖落水的隊伍。不過喜鵲風險實在不高，始終入球把握稍勝榜末三弱，今天已有機會先行打垮殘陣的修咸頓。至於同時間開賽的般尼迎戰白禮頓，名義上為護級直接交鋒，但一直堅持四四二主守長傳急攻的般尼，毫不動搖地走出逆境低潮，悶波依舊，勝在搶分效率高；白禮頓嘛，形容過為奇兵了，係奇怪嗰個奇，根據xG積分，現在不該排尾六，而是第六，只要在攻守兩端的最後一兩腳正正常常做好少少，老早攀上中游了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。