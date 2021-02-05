布拉迪押注海盜證慧眼 出國助新東家洗頹風 十戰超級碗冀完最後任務

在去年自由身離隊時，布拉迪承認再早一季已有此打算，但就如近期的香港人一樣，解釋要「轉場」並不難，但為何偏偏是坦帕灣，這支上季常規賽勝率不過半，更已12年未曾打入季後賽的海盜？他這樣解釋，「我大概寫下了20個準則，再排重要性，與在紐約的兒子住得近是首要。陣容也很重要，愛國者一直做得很好，但我想繼續與頂尖球員及教練並肩作戰；這也是我首季在溫帶地區比賽」。

捱過低谷再登最高舞台

說白了，就是看出愛國者陣容老化，不再是爭標分子。布拉迪因為家庭緣故留在東岸，但南下到佛羅里達州展開新生，也吸引近端鋒Rob Gronkowski跟隨他。惟在開季前，布拉迪父母接連染疫，首次未有收看比賽，其父近日透露：「他首兩場比賽，我還躺在醫院，病得像隻狗，沒理會有比賽，更談不上掛念了。」

布拉迪雙親最終在去年11月才進場，見證的是海盜主場以3：38慘負新奧爾良聖人，兒子3次傳球被攔截，錄得之前20年愛國者生涯不曾遇過的最大敗仗。

在之後不敵堪薩斯城酋長一戰，當布拉迪被問到主教練Bruce Arians的問題時，他僅簡短回答，然後不耐煩地離開訪問區。布拉迪曾以Tom Terrific註冊商標失敗，公開表示後悔，海盜在該月主場3戰全敗，戰績一度下滑至7勝5負，也令人懷疑布拉迪是否押錯注。

決戰酋長新世代馬洪斯二世

然而，海盜隨後反彈取得四連勝，以國聯分岸第5身分晉級季後賽，並一路過關斬將，包括以30：20淘汰聖人，以及在上周擊敗綠灣包裝工，取得國聯冠軍。

數日後的超級碗，將是布拉迪與酋長主將馬洪斯二世的世代之爭。在賽前回顧這一年，布拉迪稱：「就如自己所想，是天作之合，非常夢幻。還在比賽的感覺相當好，證明我們付出了很大努力，希望能完成最後的任務。」