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2021年2月5日星期五
紅軍主場兩連敗 高普認衛冕危 37年首負白禮頓跌第4 文尼或復出鬥曼城
韋斯咸凱旋 借將連格地標居功
足總盃銀牌取消 聯賽排名定亞洲賽席位
港九區D1游泳田徑賽取消
基沙文艾巴起孖 巴塞反勝闖西盃4強
巫師滅火離榜尾 比爾締兩紀錄
體壇快訊：澳網507職球員隔離
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布拉迪押注海盜證慧眼 出國助新東家洗頹風 十戰超級碗冀完最後任務
疫下線上交鋒 虛擬職業盃笑料百出
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【明報專訊】（請看附圖）
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