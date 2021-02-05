紅軍主場兩連敗 高普認衛冕危 37年首負白禮頓跌第4 文尼或復出鬥曼城

「紅軍」昨有年輕門將基利靴臨危受命，代替抱恙的艾利臣比加把關，中堅新兵賓戴維斯先列後備。穆罕默德沙拿兩度錯失黃金機會，主隊於56分鐘失守，遭「海鷗」中場阿爾薩特射入生涯首個英超入球，終以0：1落敗，為37年來於各項賽事首次不敵白禮頓。而連同3輪前向般尼稱臣，紅軍於聯賽主場連吞兩敗，是高普2015年10月上任以來首次，亦是逾36年來首次連續3場聯賽主場「食白果」。

迎魔鬼賽程 歐聯或改中立場

利物浦22輪得40分排第4，落後踢少一場的榜首曼城7分，亦被第5的韋斯咸追至落後2分，高普坦言：「看看和曼城的差距，我們當然想再奪冠，這需要好表現但我們沒有。」他又指麾下身心疲憊，致頻頻失誤，而紅軍未來一個月硬仗連場，在聯賽依次碰曼城、李斯特城及同市死敵愛華頓，高普指肌肉受傷缺陣兩仗的進攻主力文尼，目前雖未復操，但下周一或可復出迎曼城。

魔鬼賽程亦包括兩周後於歐聯16強首回合到訪RB萊比錫，但德國現時對英國實施旅遊限制，若紅軍不獲豁免，該仗或移師中立場。阿仙奴月中在歐霸32強作客賓菲加亦有類似情况，據報兩回合賽事或改為一場過。

曼城輕取般尼平廠兵紀錄

此外，昨亦是英格蘭頂級聯賽歷來首次同日5支客隊均報捷，包括各項賽事13連勝的曼城。「藍月」憑加比爾捷西斯及史達寧各建一功，以2：0輕取般尼，以21戰47分續領前聯賽榜，較次席曼聯多3分，亦追平阿仙奴於2002年的最長連勝走勢。李城則有占士麥迪臣兩獻助攻，加上伊恩拿祖及占士祖斯甸先後「士哥」，作客以2：0挫護級分子富咸，22戰得42分升上第3；主帥羅渣士透露，鋒線「尖刀」占美華迪傷癒，周末料可復出征狼隊。

（英超消息）