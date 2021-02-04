公開數落馬賽高層 狂人保亞斯請辭 斥看新聞始知新兵來投 沙利法夫利或接掌

馬賽趕在冬季轉會窗關閉前，由些路迪借入24歲法國隊中場尼查姆，以填補辛臣轉投阿士東維拉後的空缺，但原來領隊保亞斯被蒙在鼓裏，從媒體報道才得知交易。保亞斯原定今晨領軍於法甲聯賽作客朗斯，但賽前記者會變成他的聲討大會，炮轟球會簽入自己不想要的球員：「我曾對這球員說不，他從不在我的名單上。我已辭職，因不同意球會方針。」他當時稱正待球會回覆，會方數小時後發聲明，批評保亞斯的行為和態度嚴重損害球會聲譽，表示「無可避免」地紀律處分他，歐美傳媒則報道他已被解僱。

球會聲明譴責損聲譽

保亞斯強調不想要賠償，只想離隊，他早前表示無意在今季約滿後留任，如今正式「落鑊」只是時間問題。有傳馬賽正斟介62歲意籍名帥沙利，但據報「食檸檬」，因沙利不希望在季中上任，而兩個月前被多蒙特「炒魷」的法夫利，亦被指是繼任人選之一。

曾為戰拉力賽拒與上港續約

出身「狂人」摩連奴教練團的保亞斯，於2009年自立門戶，曾執教車路士及熱刺，前年5月接掌馬賽。上季法甲因疫情腰斬，保亞斯掌帥首季奪亞，惟今季戰績低迷，先在歐聯分組賽止步，聯賽近4輪不勝，觸發數百球迷於訓練基地外示威，令周日的聯賽延期。保亞斯去年曾稱和英超風格不合，無意回歸英倫，被視作「新摩連奴」的他不乏瘋狂事迹，包括2017年底為出戰翌年達喀爾拉力賽，拒和上海上港續約，惟最終因傷退賽。他多年前亦曾稱，計劃45歲前退出足壇，轉戰拉力賽等其他人生目標。

近日表示願留效巴黎聖日耳門的尼馬，傳已同意續約4年至2026年。他因累積5面黃牌，今晨主場對尼姆停賽。這名巴西隊球星亦因不時開派對捱批，明天滿29歲的他再度反擊批評：「我自有分寸，若百分百專注於足球，將會壓力爆煲。」