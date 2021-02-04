東方復操即簽杜度 傑志南區新兵巴爾拿卡希爾亮相

東方在復操首日，宣布巴西籍守將杜度以自由身加盟，將穿20號球衣。杜度曾助和富大埔歷史性稱霸港超，去夏短暫加盟富力。而「大佬」梁冠聰前天向女友求婚，並在山上遇劫，昨日如常操練。隊長梁振邦則稱，太久未落場稍欠狀態，但他表示：「球場能重開已很滿足，踢波是我們的職業，一直封下去會打擊球圈生態；希望盡快零確診，大家都不用隔離就最好。」

港超宣布第三度停擺當日，落實加盟「藍鳥」的西班牙籍防守中場巴爾拿，來港近兩個月終能落場操練。朱志光有信心這名新兵能融入球隊，巴爾拿稱：「終於踏上球場，很高興，相比跑山的感覺好得多。」冠忠南區亦有由澳職中岸水手來投的前鋒卡希爾，昨參與首課操練。

郭嘉諾獲專業教練牌照

此外，天水圍飛馬主帥郭嘉諾經歷兩年，終修畢亞洲足協專業級教練課程（Pro License）。他表示以港產教練身分獲取此牌照非常困難，期望政府日後資助本地教練考牌，未來可執教更高水平球隊。