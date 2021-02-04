紅魔9球狂數修咸頓平紀錄 福仔83球超越簡東拿

修咸頓近期因後防傷兵滿營而走勢轉弱，臨危受命的小將贊基域斯（Alexandre Jankewitz），又在開賽兩分鐘踩中麥湯米尼的大腿而領紅，令主場的曼聯半場以4球領先，最後21分鐘再連入5球，共7人建功，炮製英超史上第3場9：0。「福仔」賽後在社交網撰文，盡現興奮之情：「我自幼就是魔迷，能夠超越簡東拿，是特別的時刻。」

主帥蘇斯克查稱，球隊找回信心及化學作用：「我不常可以這樣坐下欣賞球賽，我們踢出了應有水平，兩邊的調動和後場組織也相當爽朗。」曼聯擴大得失球差至+19，追趕榜首的曼城添本錢。

領軍再吞9蛋 哈辛赫圖勉麾下振作

曼聯和修咸頓是之前兩次9：0比賽的其中一個主角，紅魔於1995年大勝葉士域治，修咸頓則在2019年9月主場吞李斯特城9蛋，領隊哈辛赫圖當時已在陣中，他稱今場比上次痛苦，但他說：「我們上次落敗後還是再站起來，今次也可以。」修咸頓去年12月中曾進佔前四，但近9輪僅1勝，今場領紅的贊基域斯及守將碧拿歷克，下場作客紐卡素停賽。