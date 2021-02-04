杜曹改車驗成效 領軍征熱刺 奧杜爾成關鍵

杜曹上車後首仗悶和狼隊，上場亦只靠兩名後衛入波而贏般尼，兩場的正選三叉戟人選完全不同，但連同後備的基斯甸普列錫，7將都未取得入球。然而，撇除對手因素，車路士這兩場控球率逾七成，高於今季平均數值超過10%，顯示他們更為控制球賽，放慢進攻節奏，或就是杜曹針對兩名德國兵迪姆華拿及夏維斯未能適應英超比賽風格，給予的陣式應對初稿。

稱奧杜爾走位突破定勝負

至於中後場，杜曹上場只是以入球的馬高斯阿朗素取代芝維爾，其餘人選不變，而阿朗素在今個冬季轉會窗最終沒被阿仙奴與巴塞隆拿撬走，可見他在新帥計劃之中。魯迪格亦解凍，取代葛特蘇馬，但要數最意想不到的，還是翼鋒赫臣奧杜爾搶走列斯占士的右翼衛正選。杜曹稱早在德國已留意此子：「他之前曾與拜仁慕尼黑有些傳聞，但更早以前，在我沒想過可以當他教練時已知道，他的走位與突破在這個體系中，可決定球賽勝負。若我們在禁區的接應點更準確，就有更多入球。」車路士是役預計有尼高路簡迪及薛耶治復任正選。

車路士近兩場聯賽1勝1和，有攀升之勢，熱刺卻未能乘上月賽程較易而建立優勢，主帥摩連奴現時亦面臨戰術上的抉擇。他早前改以三中堅陣式擊敗錫菲聯，但接連不敵利物浦與白禮頓，左中堅祖朗頓兩場多次失位，成防線弱點。

變陣戰績飄忽 摩帥盼卡尼盡快復出

熱刺現時與車仔同落後同市的韋斯咸兩分，前者最終沒在轉會窗收購前鋒，或再次引證卡尼的足踝傷可在本月康復。至於迪利阿里未能外借至法甲豪門巴黎聖日耳門，據報與另一中場盧施素康復進度緩慢有關。後衛奧里亞傳與摩連奴鬧翻，上場未獲列入比賽大軍，事態進展亦值得留意。