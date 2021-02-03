港超今復操 防疫加辣 進出球場用安心出行 違隔離令或全隊停練

足總昨與8隊港超代表網上會議，貝鈞奇會後確認，前日收到民政事務局來信，批出港超隊使用球場的豁免權，8隊今起可分別到5個指定球場復操，分別為將軍澳足球訓練中心（東方龍獅、理文、晉峰）、賽馬會傑志中心（傑志）、九龍灣公園球場（愉園、標準流浪）、香港仔運動場仿真草場（冠忠南區）及天業路公園球場（天水圍飛馬），形式跟去年9月至10月中復賽「隔離泡泡」閉門操練相若，職球員須家居隔離及定期檢測。足總表示，已獲政府約350萬元撥款，資助上季復賽及今季初共45場賽事場地費用等開支，以減輕港超球會負擔。

貝鈞奇稱或最快初六復賽

傑志、理文、南區、東方、流浪及晉峰今日操練，飛馬及愉園則在明日復操，多隊表示會支援球員交通及代買食物等日用品。貝鈞奇表明相比上季復賽，今次措施更嚴格，據悉包括上門突擊檢查及留意球員社交網，若發現職球員違規，嚴重時全隊將被罰停操，亦有球會表明違規球員會罰款。復賽方面，貝鈞奇稱暫未有落實日期，但各隊期望最少訓練兩周後才復賽，他冀最快能在農曆新年初六或初七（17及18日）復賽。

陳曉明:職球員願為工作犧牲

理文主教練陳曉明上月在社交網撰文，對復操無期感無奈。現終可復操，他稱總算釋放一些不安感，並滿意理文球員上季遵守隔離指引的表現：「只要可操練和比賽，我們就會配合，職業球員和教練願意為工作犧牲，維持應有專業。」傑志隊長黃洋說，球隊停練兩個月，很期待重返球場，亦提及球員要為球圈繼續運作履行責任，尤其將出戰亞洲賽的3支本地球隊，更急需操練提升狀態。他又認為，各港超隊球員有保持一定運動量，相信即使復操兩周亦可應付復賽。

東方龍獅主帥李志堅預期，今次職球員自我隔離日子會較長：「能夠讓職球員重新投入工作，希望各同業一起努力頂下去。」天水圍飛馬主教練郭嘉諾亦呼籲，職球員盡本分防疫展示專業，向政府證明重開球場決定是正確。