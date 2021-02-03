英超冬窗支出7.4億 9年新低 各隊受疫情脫歐雙重打擊 紅軍死線日覓兩中堅

疫情嚴峻打擊全球經濟，英超亦難獨善其身。總計英超傳統Big 6在冬窗只簽3新兵及3借將，佔總買賣支出35%，連帶整個聯賽也只花7000萬鎊，遠低於上季同期的2.3億鎊（約24.4億港元），亦是近9季最少。德勤會計體育業務合伙人丹鍾斯說：「英超球會因疫情關係，在1月表現審慎是可理解的，預期今年交投都會淡靜。我們肯定今夏不會出現任何紀錄。」

麥迪比收咧 利物浦借土國國腳

韋斯咸2.4億買斷賓華馬成標王

利物浦名宿赫捷臣則稱英國脫歐後，關於從海外收購球員的新規定，也導致球會難以招兵：「他們未能追獵一些海外兵，因這些球員不再具備獲得工作證的資格。」西布朗領隊艾蘭戴斯便承認，因新規例令他錯過3個球員，使這支尾二球隊「前景更艱難」。總計下游4隊只花600萬鎊（約6360萬港元）買7新兵，難與上季簽8新兵及支付4000萬鎊（約4.2億港元）相比。

然而，衛冕英超的利物浦昨晨動作多多。領隊高普證實中堅祖爾麥迪比因足踝重創提早收咧前，紅軍已斥資200萬鎊（約2100萬港元），補入英冠球隊普雷斯頓的25歲守將賓戴維斯，又從德甲包尾球隊史浩克04借用奧辛卡巴克；據報紅軍今夏亦有支付2650萬鎊（約2.8億港元）買入這名20歲土耳其國腳的優先權。

卡巴克早在17歲被視為土超新星，其後轉會史特加，偶像正是長唞的紅軍中堅華基爾雲迪積克。史浩克前帥華格拿曾向高普推薦卡巴克，稱對方「將會是一支球隊的隊長」。而紅軍的日本隊鋒將南野拓實已外借至修咸頓，他去年初由薩爾斯堡加盟後不受重用，近兩季為紅軍上陣31次入4球，據報他離隊的另一原因是關乎紅軍的外援名額。

廠兵借走兩小將 細梅投史浩克

此外，阿仙奴後衛「細梅」梅斯達菲以自由身回巢史浩克04，中場美蘭尼爾斯及韋洛克分別被外借西布朗和紐卡素，連同中場奧斯爾及左閘哥拉辛拿斯等4將，兵工廠已放走7將，但添入皇家馬德里借將中場馬田奧迪加特、白禮頓門將馬菲賴恩及哈化柏林中堅奧馬列卻克。