體壇快訊：加斯利染疫隔離

越野世界賽荷蘭掃4金

荷蘭隊於越野單車世界賽，連同U23組別橫掃全部4面金牌。馬菲奧雲達普在男子精英組，把握東道主比利時的主將雲艾特中途爆胎，以37秒優勢完成三連霸。女子組則由露仙達白蘭特領先兩名同胞率先衝線。

丹麥衛冕手球世界賽

丹麥隊昨晨衛冕男子手球世界冠軍，他們與瑞典隊在世界賽決賽半場打和13：13，最終憑今屆最有價值球員米卡爾漢臣攻入7球，加上門將積及臣15次撲救，以26：24險勝。西班牙則以35：29擊敗法國，贏出季軍戰。

MLB擬季後賽擴軍

美國職棒大聯盟（MLB）提出新賽程方案，將各隊常規賽賽程減8場至154場，延至3月尾開始春訓，4月尾開季，並增加季後賽參賽名額，希望季尾可應疫情重開看台及增加收入。惟路透社引述球員工會不滿完成全季才可獲全額薪金，將否決方案。

特林普復出衛冕德國賽

早前戰勝新冠病毒痊癒的世界一哥特林普，復出首戰後即衛冕德國桌球大師賽冠軍，贏得8萬鎊（85萬港元）獎金。他昨在最後一局打出一棒119度，以局數9：2擊敗里素斯基，繼去年尾的世界格蘭披治賽後，再次於決賽殺退對方。