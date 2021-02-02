巫師8秒扭劣勢反勝 連轟8分奇蹟挫籃網 韋少奠勝證身價

巫師昨仗強陣迎戰籃網，後者雖有「三巨頭」之一的夏登輪休，但射手祖夏里斯連同兩大球星艾榮及杜蘭特是役仍合轟93分。不過在完場前12.3秒仍以146︰141領先的籃網，先被巫師球星比爾在剩餘7.6秒射入3分，再憑隊友加利臣馬菲斯偷截祖夏里斯的界外球後傳予韋斯特布克，後者隨即再射一記3分得手，將比數反超前1分。而籃網最後一擊落在法籍前鋒盧華胡卡保諾手上，惟他籃底「炒粉」，比爾搶下籃板被犯規再射入兩記罰球，最終巫師戲劇性以149︰146擊敗籃網，結束四連敗，暫以4勝12負續排東岸榜尾，而籃網四連勝走勢各終後，仍以13勝9負續排東岸次席，但被同日贏波的東岸榜首費城76人，拉開2.5場勝差。

率軍止四連敗 主帥力撐

巫師今季表現不進反跌，由侯斯頓火箭來投的韋少成眾矢之的，不過是役成為贏波功臣之餘，全場亦貢獻41分、10個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，賽後主帥布克斯力撐對方︰「這仗充分證明了他的價值，他每天都有能力交出這樣的表現，雖然有投不準的時候，但他從未因此氣餒。」

此外，金塊昨憑中鋒約基治攻入平個人生涯最高47分，率軍主場以128︰117擊敗有球星米曹復出的爵士，以12勝8負續列西岸第4，而爵士則11連勝告終，被昨日擊敗紐約人的快艇壓過，跌落西岸次席。

爵士11連勝告終 跌西岸次席

至於奧蘭多魔術昨日「屋漏偏逢連夜雨」，作客不敵多倫多速龍吞下三連敗之餘，主將艾朗哥頓亦在比賽末段因足踝受傷退下火線，傷勢未明，球隊此前已有兩控衛富斯及卡達威廉士受傷，其中前者更已提早收咧。