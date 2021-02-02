曼聯誓取聖 般費續領航 成魔一年已成領軍人物 「冀延勝利傳統」

曼聯vs.修咸頓 now611/621台 明晨04：15直播

英超冬季轉會窗今晨關閉，一年前曼聯在閂窗最後數天，從葡超士砵亭以5500萬歐元（約5.2億港元）轉會費羅致般奴費南迪斯後，憑其出色發揮協助紅魔取得上季英超季軍，今季他亦持續勇態，領軍半季重返爭標行列，一度13場聯賽不敗。

取28入球18助攻 蘇帥:如獲至寶

這名26歲葡萄牙隊中場在社交網發布短片兼撰文，回顧加盟曼聯一年的心路歷程：「能夠披上曼聯隊徽的球衣比賽是至高無上的榮耀，這間球會的歷史是建立在無數勝利之上，我來這裏就是為了幫助將這個傳統延續下去，不做到這點我是不會停步。」

般奴獲各界讚譽為曼聯近年最佳收購，加盟一年上陣53場，貢獻28個入球及18次助攻，4度當選英超每月最佳球員。領隊蘇斯克查也稱如獲至寶：「一般季中加盟的球員很難立竿見影，顯然我們得到了寶藏，他（般奴）來到的12個月對球隊產生很大影響，在他身上所花的每一分錢都非常值得。」

曼聯今季能否爭標，般奴的發揮將舉足輕重，近5場聯賽他僅得1次助攻，紅魔成績亦隨即回落僅得2勝2和1負，包括近兩仗不勝失5分，落後踢少一場的曼城3分。名宿加利尼維爾也稱，現時的曼聯球員缺乏爭冠決心及經驗，表現需更穩定及專注才能爭冠。

另外，近仗表現欠佳的安東尼馬迪爾、杜安薛比及拉舒福特，近日先後在社交網受到球迷涉種族歧視的留言，曼聯再就此發聲明譴責。至於去夏加盟曼聯、未為一隊上陣的烏拉圭籍小將柏利斯查，落實借至西甲艾拉維斯；原外借德甲雲達不來梅的另一小將鍾達希，因上陣不多改借到比甲的布魯日至季尾。

廠兵征狼隊缺泰亞尼

另邊廂，阿仙奴近7仗英超5勝2和不敗，縱隊長奧巴美揚因返英後需隔離，勢續錯過明晨作客狼隊一戰，左閘基蘭泰亞尼因傷需續缺陣，但洛賀丁為首多名球員近期表現備受讚賞，領隊阿迪達亦點名讚另一守將大衛雷斯在隊中貢獻，形容是球隊的榜樣，引領隊友進步。