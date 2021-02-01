空難倖存 鬥士奪冠重生 領查比高恩斯返巴甲 隊長走過荊棘告慰亡友

今季降至巴乙的查比高恩斯，在兩周前提早4輪鎖定升班資格，但最後一輪前與爭標對手阿美利加明尼路同分，得失球差亦相同。兩軍前晚分途出擊，查比高恩斯主場迎下游隊干菲亞卡，開賽5分鐘極速破網，但易邊後被扳平，而阿美利加明尼路在另一場領先2：1。查比高恩斯於80分鐘再度領先，補時7分鐘再博得12碼，由安西姆雷文（Anselmo Ramon）操刀中鵠，以1個得失球差驚險奪標。

約滿未定下季去向

安西姆雷文梅開二度，焦點卻在守將路舒曹。路舒曹是當年3名空難生還球員之一，亦是唯一一人成功復出賽場。他將冠軍獻給兩個月前染疫病逝的會長馬格羅，憶及天上的隊友時感觸道：「他們永存在我心中。」2013年中以自由身加盟的路舒曹，首季即隨隊相隔35年重返巴甲，空難後脊柱需施手術，經歷半年復康才回歸綠茵場，其後兩度被外借，今季歸隊征戰巴乙，領軍升班兼首奪國家級聯賽錦標。

路舒曹慶幸能在隊史留名，又稱球隊在疫下經歷艱難一季：「眾所周知，球會現時無力支薪。我已和球隊約滿，未知會否留下，但能成為團隊一員已非常自豪。」在空難重傷掛靴的另一倖存者尼圖，當年一度復操惟未能上陣，賽後以球會管理層身分慶祝，他稱：「外人認為查比高恩斯已到末路，但我們頑強作戰。當你帶着信念，定可走到最後。」

彭美拉斯自由盃絕殺封王

此外，巴甲球隊彭美拉斯昨晨出戰南美自由盃決賽，戰至補時9分鐘終憑前鋒比連奴盧比斯一「槌」定音，以1：0絕殺山度士，相隔21年再奪此項錦標，並趕上世界冠軍球會盃尾班車，下周一赴卡塔爾出戰4強。