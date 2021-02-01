冬窗疫下交投淡靜 列強量入為出 阿里艾歷臣勢留隊

疫情影響之下，由英冠球隊賓福特加盟韋斯咸的阿爾及利亞國腳賓華馬，以2310萬鎊（約2.45億港元）轉會費，未計獎金下意外地暫時成為冬季轉會窗的「標王」。英超Big 6方面，曼聯簽入阿特蘭大新星迪亞路查奧爾，以及阿仙奴借用皇家馬德里小將奧迪加特已是重磅收購。熱刺中場迪利亞里雖屢傳加盟巴黎聖日耳門（PSG），但在PSG新帥普捷天奴遲遲未出手下，料難成事。

意甲護級隊逆市增兵

西甲與英超一樣交投淡靜，皇家馬德里及巴塞隆拿未有新兵來投，馬德里體育會在「冬窗」前已放走射手迪亞高哥斯達，但戰績未受影響。德甲方面，利華古遜及慕遜加柏等小修小補，料爭冠形勢仍由未有收購的拜仁慕尼黑主導。意甲以中下游球隊最積極，護級形勢險峻的熱拿亞及拖連奴大破慳囊，阿特蘭大則出售艾真度高美斯至西維爾。效力國際米蘭的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣近期獲主帥干地「解凍」，料續留效。

AC米蘭締里程碑續居首

另外，AC米蘭上周六作客以2：1險勝博洛尼亞，在意甲以20戰46分續居首，聯賽連續20場作客取得入球打破隊史。伊巴謙莫域職業生涯只差1球便累積500球，是役卻射失12碼。國際米蘭則有盧卡古梅開二度，在五大聯賽累積攻入150球，主場以4：0大勝賓尼雲圖，落後兩分穩守次席。第3位的祖雲達斯作客以2：0擊敗森多利亞，主帥派路賽後暗示不會增兵。