車路士挫般尼 杜曹領軍開齋返勝軌

杜曹上周中英超首次領軍與客軍狼隊互交白卷，今仗再度排出3-4-2-1陣式迎戰般尼，正選陣容與上仗相比有4個調動，迪姆華拿復出與譚美阿巴謙擔正，復任正選的中場美臣蒙特則取代夏維斯，左路的馬高斯阿朗素是相隔4個月首次披甲。

車路士開賽15分鐘便有5次攻門，令般尼門將尼克普比忙碌不堪。40分鐘，車路士的赫臣奧杜爾右路直線妙傳予後上的隊長艾斯派古達，他窄位射入今季個人首球，助球隊領前1：0。阿巴謙下半場由基斯甸普列錫入替。84分鐘，普列錫左路傳中予阿朗素妙射得手，終令車路士以2：0勝出，取得7場英超以來第2勝，也為杜曹送上入主後首勝。

曼城19戰不敗 哥帥執教500勝

此外，曼城的加比爾捷西斯昨晨於9分鐘，獲費倫托利斯助攻一箭定江山，近兩季連續3次英超險勝錫菲聯1：0。曼城自去年11月尾至今，各項賽事連續不敗達19場。此役也是哥迪奧拿自2008年執教以來，673場具競爭性賽事的第500場勝仗，勝率達74.3%，累計在曼城取得197勝，入球達650個。他在1月帶領「藍月」9仗全勝，創出1888年以來首4級聯賽單月最多。哥帥賽後說：「與錫菲聯對賽總是惡鬥。對方10人聯防，己隊要像野獸般奔走和戰鬥。」