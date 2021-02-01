李城敗陣 曼聯守次席 狐狸遭列斯聯反勝 紅魔和廠兵仍寫歷史

「狐狸」李斯特城賽前7場英超不敗，今仗於13分鐘有好開始，哈維班尼斯中場中路策動攻勢，之後接應占士麥迪臣回傳射入先開紀錄，但只開心兩分鐘，列斯聯的班福特直線傳予史超活達拉斯射入扳平。列斯聯反客為主，上半場4射4中，效率勝過8射4中的李城。不過，李斯特城鋒將艾約斯佩雷斯完半場前的近門叩關不入，也確令列斯聯抹一額汗。

下半場接戰，班福特於70分鐘反超前，加上積夏里遜84分鐘埋齋，助列斯聯以3：1報捷，連續兩場英超作客勝出。李城無緣取代曼聯升次席，領隊羅渣士早在賽前承認，掛念尚需休養兩周的鋒將占美華迪及中場尼迪迪。此外，24歲李斯特城翼鋒迪馬雷格雷已落實轉會利華古遜。

福仔遭歧視 嘆社交網現人性醜惡

次席的曼聯昨晨與阿仙奴互交白卷，上半季六碰英超Big 6其餘5隊未嘗勝果，但仍刷新隊史在英超連續18次作客不敗紀錄。曼聯前鋒卡雲尼先後在58和89分鐘錯失黃金入球機會，蘇帥不滿道：「此役應該勝出，但前提是必須入波，我希望前鋒能解決這問題，特別是他的職業生涯有很多入球，而且後輩正在向他學習。」另一鋒將拉舒福特亦曾失機，他賽後透露在社交網被種族歧視，並在Twitter回應：「社交媒體盡現人性醜惡。是的，我是黑人，我為自己的每一天而自豪。若你想要強烈的反應，那我很抱歉，你在這裏不會得逞。」

奧巴美揚隔離無緣征狼隊

英超近期再現種族歧視事件，福仔事件之前，其隊友安東尼馬迪爾、杜安薛比、車路士的列斯占士及西布朗的梳亞斯亦曾遭遇歧視，警方已因應後者的案件，拘捕1名49歲男子。搶得一分的阿仙奴昨日續缺奧巴美揚，領隊阿迪達稱未知這名加蓬隊隊長何時才可上陣。奧巴美揚早前因母親病重，決定離英前往探望，其後返英接受隔離10日。據報若他在上周三返英，明晚作客狼隊仍要避戰，但周六有望復出作客阿士東維拉。