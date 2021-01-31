不忍師弟缺支援 前港將妙手義診 葉冠英公餘場邊守候 療傷兼傳承隊際精神

曾貼錢打波 亞運寫歷史獲資助

港府於2018年推出隊際運動五年發展計劃，一班手球港將除了於同年亞運寫下隊史最佳第8名，亦歷史性獲恆常資助，譜寫球壇新章。然而邁向職業化所需的，豈止每月4000元津貼和12節訓練？譬如科學化訓練必須的物理治療，手球港將只在四年一度的亞運才能免費享用，曾效力港隊10年的葉冠英對此感受甚深。

「大英」司職守門員，青年軍年代曾拉傷手臂內側韌帶，由跌打醫師治理半年未見好轉，每次撲救都痛楚難耐，考慮轉打其他位置，幸獲物理治療師挽回門將生涯，令他立定志向：「當時傳聞行業人手飽和，但起碼幫到自己，又幫到身邊人。」會考成績平平，但他為圓夢發憤苦讀，終如願入讀香港理工大學物理治療系。

訓練愈趨專業 嘆醫療援助匱乏

6年前畢業掛牌，大英在運動場多了一重身分，既為大專隊、港足及甲一籃球隊擔任軍醫，醫療知識亦在手球界發揮作用。本地手球聯賽不設駐場急救員，他憶述一次隊友射門後倒地，驚慌大叫「斷咗」，當時球證、教練均望向自己，他上前一看，發現只是手指關節脫骱，及時為對方復位。相隔多時，他仍慨嘆：「很多業餘項目都是這樣，只能靠自己。」猶幸這無阻本地手球發展漸入佳境，港隊去年初首征亞洲賽，於名次賽首次擊敗中國隊，以第10名畢業，卻因疫情意外成為大英的告別戰。

這名「鋼門」曾夢想征戰至40歲，雙線發展數年後漸覺吃力，港隊亦因獲資助吸引不少新血，令他放心交棒，專注於開業不久的物理治療中心。雖然轉換賽場，但他仍心繫港隊，公餘時抽空出席練習義診，冀以過來人身分「傍住」師弟：「除非經歷過，否則難以體會運動員受傷有多不甘心。軍醫不止療傷，亦是心理支援，讓他們知道有人明白。」

大英退役後繼續貢獻港隊，不認為是「付出」，而是借助師弟的熱血，助自己對抗職場和現實社會的洗禮，亦把在前人身上所得傳承下去：「以前師兄請我們食飯，不問回報，如今義診亦一樣。希望把最好的留給後輩，傳承，正是隊際項目的核心精神。」

文：黃頴恩、圖：鄧宗弘