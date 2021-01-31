鎚仔奇兵襲紅軍 莫耶斯重現拖肥味 懶理批評信自己

韋斯咸vs.利物浦 now611/621台 明晨00：30直播

57歲的莫耶斯早年改造護級分子普雷斯頓與愛華頓，成為聯賽前列分子，但近年在曼聯、皇家蘇斯達及新特蘭都失敗收場，直至2019年年底再任韋斯咸領隊。他說：「有一件事我沒做過的，就是懷疑自己做教練的能力，嘲笑我的人都不理解我背後的工作。」莫耶斯上季不單助這支東倫敦球會護級，今季還佔據英超前六，下季歐戰在望。

英冠淘寶成功 無名氏變功臣

韋斯咸今季的成功，不少球評都稱莫耶斯參照當年愛華頓一套，如今季攻入7球、只花費2000萬歐元（約1.88億港元）的防守中場湯馬士蘇錫克，是費蘭尼的倒模，莫耶斯卻說「其禁區觸覺更像卡希爾」。另一捷克兵華迪美高法爾，則有現愛華頓隊長史密斯高文的影子。在英冠淘寶獲得翼鋒查洛保雲與賓華馬，也是這名蘇格蘭籍主帥的功績：「買賣球員足以主宰領隊的生死，當我還年輕時，一定要親自現場考察多次才簽人。」

令莫耶斯擔憂的是，割價出售施巴斯坦賀拿後，正前鋒只剩米查利安東尼奧。英國《電訊報》稱，他們曾為RB萊比錫前鋒黃喜燦報價遭拒，莫帥昨日亦稱400萬鎊（約4250萬港元）連薪金租借曼聯舊部連格，會是今冬最後一宗交易，但他趕不及上陣迎利物浦。如韋斯咸取得歐洲賽資格，據報曼聯可獲50萬鎊獎金，紅魔領隊蘇斯克查則期望連格外借回收後能脫胎換骨，暗示未放棄對方。

韋斯咸在轉會市場收官，但利物浦將在香港時間周二早上限期前恐慌性買人。領隊高普承認祖高美斯很可能跟隨華基爾雲迪積克收咧，祖爾麥迪比及法賓奴泰華利斯也受傷倦勤，今仗會起用隊長佐敦軒達臣伙拍一名青年軍扼守中路。防線再告急，高普稱：「我不知道（會否買人），但我們一定會試。你們怎麼覺得利物浦會滿足於現狀？」

紅軍急尋中堅 轉會窗前勢借人

有指利物浦或重燃對里爾中堅保治文的興趣，但高普暗示另一個方案：「通常所有事都是長遠的，不過我們也試過向（前昆士柏流浪中堅）哥爾卡提供半年（借用）合約。這是一個解決辦法，是我們在努力的地方。」紅軍據報或向休季中的美職埋手，目標是紐約紅牛的美國隊隊長艾朗朗治，亦或以短約斟介阿仙奴後衛梅斯達菲。