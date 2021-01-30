落區扎根 理文瞄準亞洲

記者：余瑋

首闖亞協圓夢 盼孕土炮外闖

受惠亞洲賽改制、朝鮮及澳門球隊退出，以及上季港超季軍富力R&F散班，上季港超殿軍理文直接晉身今年亞協盃分組賽J組，為球會歷史寫下里程碑。班主李文恩向本報表示，當收到消息時非常高興，因為創會願景就是希望將香港足球帶上亞洲舞台：「今次有幸代表香港球會參加亞洲賽，是實現球會願景其一目標，希望香港足球不是塘水滾塘魚。我們長遠希望球員水平和球會管理都能夠『亞洲化』，持續代表香港球會出戰亞洲賽。」

鼓勵球員眼光放遠

理文今季簽入西班牙籍中堅荷西安祖及港足後衛徐宏傑，早前再傳上季效力和富大埔的韓籍翼鋒金承龍將加盟。李文恩僅稱不想陣容有翻天覆地的變化，笑言此前在球圈「交學費」多年後，經過主教練陳曉明接手3季，認為管理和踢法上都逐漸進步：「羅馬非一天建成，球隊由當初踢法較死板、未建立默契，現時是在進步中。我希望球隊能夠做到立體式進攻，球員有能力在比賽時判斷如何攻破對手防守漏洞，需要時短傳、需要時快攻，而非一味長傳急攻。」

展望理文在亞協盃成績，李文恩稱不想訂下太多目標給球隊無形壓力，只盼球員把握機會好好體驗：「我們是亞洲賽初哥，我只會期望球員盡力踢好每一仗，打開眼界。」他續道，球會其一願景是希望將培育的本地球員，能外流到其他亞洲聯賽：「以此推翻『踢波無前途』的說法，在香港踢得好是不足夠，眼光一定要向外發展，香港足球才會變好。」

下季進駐西貢 推廣地區青訓

理文參加港超4季以來，一直強調植根將軍澳，上月初終獲西貢區議會通過授權，下季成為西貢區的地區球隊。會長李文恩透露，成為區隊後首項任務是將「草根足球」普及化，從而增加區內踢波人口，建立完善青訓系統延續球隊發展。

理文有3季港超主場均選擇將軍澳運動場，訓練及球員宿舍在西貢區，向區議會提交計劃書亦提及未來會改名「將軍澳理文」。李文恩稱，起初經朋友介紹認識西貢體育會人士，近年曾贊助該體育會的區內活動，自此與這地區結下不解緣。他表明無論日後成績如何，理文都會以將軍澳為主場，但承認建立區隊形象需時累積。

他透露，現時腹稿是成為區隊後，首項工作是先做好草根足球，即非職業及非精英化的足球，增加區內踢波人口：「西貢區較大，將軍澳屬新市鎮，有不少體育設施，有發展足球潛力。多點人踢波，自然更易找到有潛質的幼苗。即使培育的青年球員可能大部分未必成為職業球員，但不要緊，只有在學童成長過程培養對足球的興趣、在區內普及化，才可幫到香港足球發展。」

理文計劃未來跟西貢體育會合作青訓，學員參加理文草根足球興趣班後，因應潛質及有否職業志向，升梯隊時分配到理文或西貢青年軍，再晉升理文一隊或屬業餘性質的區隊。理文去年10月聘用威爾斯籍的Matthew Mark Holland出任青訓學院總監，亦會參與區隊工作。

（疫下足迹）