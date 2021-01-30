體壇快訊：林志堅投德國第5級球會

拜仁兩將染疫避戰賀軍

拜仁慕尼黑今晚德甲迎戰賀芬咸，但賽前中場哥列斯卡及查維馬天尼斯感染新冠病毒，《圖片報》指二人暫沒病徵。由於哥倫天杜利素亦養傷，只餘馬克洛卡可伙甘美治作中場攔截。另外，德國足總確認湯馬士梅拿不會出戰今夏東京奧運。

皇馬迎利雲特缺拉莫斯

西甲次席球隊皇家馬德里今晚迎戰利雲特，勢續缺膝傷守將沙治奧拉莫斯。據西媒報道，這名隊長因拒減薪一成，令他在6月尾約滿離隊甚囂塵上。另外，在西班牙盃32強淘汰皇馬的艾高恩奴，昨在16強主場反負畢爾包1：2， CF格蘭納達則以6：0大破主隊納瓦爾卡內羅，將與客軍巴塞隆拿爭入4強。

AC征博軍爭返勝軌

意甲一哥AC米蘭今晚作客博洛尼亞有守將卡積亞缺陣，使車路士借將中堅湯姆利有望首擔正。少AC兩分居次的國際米蘭則迎戰賓尼雲圖。米蘭雙雄日前意大利盃8強發生伊巴謙莫域及盧卡古衝突事件，昨各被罰停賽1場，令後者無緣4強首回合迎祖雲，而拿玻里主場4：2挫史柏斯亞晉4強，將鬥阿特蘭大。

F1新季提早部分開賽時間

世界一級方程式（F1）公布新季的正賽及排位賽時間，除了英國站及俄羅斯站，其他歐洲分站將撥回中歐夏令時間下午2時（香港時間晚上8時）開始。首兩節練習賽則由90分鐘縮短至60分鐘。世界電動方程式（FE）則確認今年4至6月賽程，當中包括補辦智利聖地牙哥站，巴黎站則會取消一屆。