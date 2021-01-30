紅魔征兵難望復仇 蘇B未藉般費昇華 阿迪達知人善任

阿仙奴vs.曼聯 now621台 明晨01：30直播

向來對蘇B的執教功力評價不高並抱有戒心，但應讚則讚，至少紅魔中前場壓迫的意識和呼應效率，比摩連奴掌帥時進步，最能直接反映的乃費特走出雪櫃翻生。可是來到今季，不曉得有否難言之隱，總之眼見為強調逼搶至過猶不及，原有的防務隊形結構自行拉散，形成側重單對單，於是往往因個人狀態不佳或錯誤決定，造成險象甚至失守。一旦收起費特或麥湯米尼，防線漏洞即更彰顯。以周中錫菲聯的致勝球為例，同一攻勢便先有一腳在相同位置撻Q，再早十幾廿分鐘亦一模一樣的右路四打三，製造無人看管的入球良機。

紅魔N場不敗運氣比重高

整體戰不足 踢法欠機動

如此忽視警號，已不可單單歸咎欠運致敗。何况紅魔在對上的N場不敗中，運氣也絕對比重甚高，尤其是險勝般尼及富咸這兩支護級分子，盡現老鼠拉龜的頑疾。講咗一年有多，由般奴費南迪斯加盟前的主打防反，到般奴來投一拍即合，原因正是進攻欠缺明確配合，一味恃質凌人，有個強大十號立即脫胎換骨，惟亦變相類近一人球隊。此所以早前指收購雲迪碧克叫人搲頭，既無法幫輕般奴或普巴，卻徒然加速趕走連格，只是最終落實借給有望爭前四的韋斯咸同樣不解。

固然組軍行動不由蘇B控制，球場上建立機動的攻擊系統則責無旁貸，可是般奴成魔至今整年，整體戰水平說不出提升多少，慣常現象為三四人在K角位對出，喪屍般踱步互傳，未能引走對手，先引來自己友致後防空虛，沒有汲取敗走巴沙克舒希的教訓。倒是年輕近十載的阿迪達自省學習能力強得多，從善如流改用四二三一，即使奧斯爾始終被棄，但伊美路維的串連，以及跟拿卡錫迪一出一入的互動入楔，暫時絕對收貨有餘。當然不宜期望小將長期穩定，幸剛借來功能相同而經驗較佳的奧迪加特，撇開適應問題，就算短線無保證，中長期也值得期待。

廠兵改踢四二三一見效

復用十號 左右側擊具協同效應

事實上除了復用十號，阿迪達同時有花心思平衡左右側擊力，產生協同效應，勝過右邊死路一條、等運到靠新援迪亞路查奧爾做救兵的紅魔。本來司職左翼衛的布卡約沙卡，於兵工廠新陣調往右翼，跟原先的左路拍檔基蘭泰亞尼各自負責一邊，其餘隊友則盡可能為二人創造單騎突破的機會，善用長處。近日泰亞尼養傷，單打獨鬥的工作交給比比，上仗串演左閘的薛迪索拉斯兼任輔助墮後playmaker，又掂。若然腳頭終於生性的奧巴美揚照顧病母後趕及歸隊，阿迪達肯定倍感安慰。就只怕湯馬士柏迪等多名主力上陣成疑，更怕紅魔甩掉今屆英超榜首魔咒而已。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。