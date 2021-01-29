湖人負76人失西岸榜首 夏里斯奠勝 揚言爭冠 爵士十連勝登頂

湖人昨仗雖有勒邦占士及安東尼戴維斯合轟57分，但76人三大主將安必特、賓西蒙斯及托拜斯夏里斯亦合取69分，其中西蒙斯貢獻生涯第33次「三雙」，而夏里斯更在完場前2.4秒中距離跳投，取下奠勝入球，助球隊以1分之微險勝湖人，以13勝6負續排東岸榜首，而湖人吞下今季首場作客敗仗之餘，更被同日擊退達拉斯獨行俠、豪取十連勝的爵士壓過，跌落西岸次席，今作客轉戰底特律活塞誓取勝追回落後的0.5場勝差。賽後夏里斯揚言今屆矢志爭標：「我知道外界對己隊有不少質疑聲音，認為我們並非爭冠行列。但我可肯定的是，己隊上下都一心希望爭冠，且看我們可走得有多遠。」

籃網三巨頭轟89分挫鷹隊

同日有「三巨頭」杜蘭特、夏登及艾榮合轟89分的布魯克林籃網，作客戰至加時以132：128擊敗阿特蘭大鷹隊，三連勝後，以12勝8負升上東岸第4位。相反波士頓塞爾特人則作客以106：110不敵聖安東尼奧馬刺，跌落東岸第5位。而被視為今屆西岸黑馬的鳳凰城太陽昨迎戰奧克拉荷馬雷霆，雖有首倒戈的「CP3」基斯保羅攻入今季個人新高的32分，但仍以5分之差飲恨，吞下三連敗。至於東岸榜尾的華盛頓巫師，在韋斯特布克及八村壘等多名主將缺陣下，即使有今屆得分王比爾獨取47分，仍作客106：124大敗予新奧爾良塘鵝，同樣三連敗。

明星賽或3月阿特蘭大開戰

另外，聯盟日前改變主意，計劃今季續辦明星賽，雖然比賽日期、方式及地點仍未有最終定案，但即日起已在各大網上平台，接受公眾投票，選擇心目中的正選陣容。據報目前聯盟傾向在3月初的空檔期，選址阿特蘭大舉行賽事。