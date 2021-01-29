杜曹車仔地標悶和狼隊 籲面對現實爭前4

昨仗賽前有車路士球迷在史丹福橋球場外，抗議前帥林柏特周一被球會革職，而杜曹則在兩天後首次領軍，賽前只曾督操一次。他此役以基奧特為箭頭，夏維斯和薛耶治從後支援，中場佐真奴費路及後衛魯迪格則獲解凍，受「林伯」重用的中場美臣蒙特卻至末段才上陣。

冀打造「對手不想面對的球隊」

車路士此役傳球820次，打破日前曼城挫西布朗時，做出的810次今季英超單場紀錄，但最終踢成0：0，與曼城該仗大勝5：0可謂天淵之別，被英格蘭隊名宿里奧費迪南及高治質疑「控球並非一切」。

惟杜曹賽後憧憬未來：「比賽大多在狼隊的後場進行。我們組織得很好，球員有勇氣及踢出團隊精神，能迅速阻截對手反擊。車路士將可會成為一支對手不想面對的球隊」。

杜曹又回應後上奪標的問題道：「冠軍？嘩！距離它很遠。不，我們須面對現實，最好還是活在當下，埋首工作，分數自然會上升。」