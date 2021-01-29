曼聯敗陣爭標現暗湧 負錫菲聯不敗告終 蘇帥放眼征兵

曼聯昨仗有中堅域陀連迪路夫先列後備及艾歷拜利缺陣，由小將杜安薛比隨隊長哈利馬古尼擔正鎮守中路，但紅魔未能延續在英格蘭足總盃淘汰利物浦的氣勢，在23分鐘被錫菲聯守將堅恩白賴仁接應角球頂入先拔頭籌。曼聯7分鐘後一次角球攻勢，雖由安東尼馬迪爾近射破網，但球證指馬古尼衝撞門將蘭斯達爾在先，判入球無效。

曾效力錫菲聯的馬古尼於64分鐘，藉角球頭槌倒戈破網扳平，但客軍10分鐘後藉曼聯後防遲遲未能解圍，奧利華布基禁區內施射，省中杜安薛比改變方向入網再領先，錫菲聯終憑這入球以2：1擊敗曼聯，取得今季英超第2場勝仗，惟仍落後排尾四的白禮頓10分。

魔兵遭種族歧視 曼聯聲明譴責

曼聯今季作客戰績強勁，但在主場已吃下第4場聯賽敗仗後，以20戰40分排次席，落後榜首少踢一場的曼城1分。「藍月」明晚主場對錫菲聯，有望拉開榜首領先優勢。

曼聯領隊蘇斯克查賽後批評球證，先未有發現首個失球有客軍球員撞倒門將迪基亞，及後曼聯一次類似角球破門卻判詐糊：「球證執法標準不一，有兩次錯誤判決。」昨仗表現不滯的馬迪爾及杜安薛比，二人的社交網遭球迷留言抨擊，當中更有種族歧視訊息，曼聯隨即發聲明，重申對種族歧視零容忍。

陪病母避戰兩仗 奧巴勢歸隊迎魔

不過，蘇帥稱沒時間去難過，皆因明晚就要作客阿仙奴。曼聯對上一次在聯賽落敗，巧合地是在去年11月初主場0：1不敵阿仙奴。兩軍將再碰頭，兵工廠近6場聯賽不敗，隊長奧巴美揚開腔稱因陪伴患病的母親而缺陣過去兩仗，快將歸隊，據指他有望趕及對曼聯的大戰復出。至於由阿仙奴轉投土超費倫巴治的奧斯爾，落實披上67號球衣，據指他以土耳其家鄉古爾達克的郵遞區號首兩個數字，而選擇這號碼。