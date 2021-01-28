傑志亞冠避日韓高檔次勁旅 3港超隊4月起征亞洲賽 憂缺訓練場輸在起跑線

在亞洲盃賽改賽制、朝鮮及澳門球隊退出，造就今屆共3支港超隊出戰亞洲賽。「藍鳥」傑志繼2018年再直入亞冠分組賽，在J組將鬥2019年訪港奪得賀歲盃冠軍的山東泰山、泰超亞軍泰港及附加賽之勝方，附加賽勝方潛在隊伍包括日職殿軍大阪櫻花、澳職的墨爾本城及緬甸的撣邦聯。傑志早前簽入西甲前中場巴爾拿及綽號「黑山伊巴」的老將射手丹恩奴域。

藍鳥或提早出發集訓

不過，港超停賽接近兩個月，早前球圈人士發聯合聲明，促政府盡快批准復操復賽；香港體育教練工會昨亦網上聯署，表達業界要求重開體育場地的訴求。傑志主教練朱志光表示，港超停賽一段時間，球員需時重拾狀態：「本地比賽何時重開暫未有眉目，但亞冠4月中就開始。」他補充，其他亞冠球隊已開始集訓或將開季，傑志未有比賽和球場操練，無疑較蝕底，透露有計劃提早出發到比賽地點集訓。傑志隊長黃洋稱，球員現時唯一可做只有健身或跑步，但難以安排戰術等比賽訓練。

陳曉明促重開球場 李志堅憂賽程密易受傷

理文獲替補身分直入亞協盃J組，主教練陳曉明稱要無負球迷對香港球隊的期望，但承認不可能維持目前訓練安排到4月，否則勢影響5月參與亞協盃的比賽狀態，並稱已多次表達訴求，只盼球場盡快重開。理文中場顏樂楓稱，在本地復賽時間未定，現獲確認參與亞協盃，令球員有了目標及提升動力繼續努力訓練。東方龍獅主教練李志堅也稱，兩支港超隊在J組實力佔優，但港超仍未復賽，預計將令賽程更頻密，增加球員受傷風險。

亞冠東亞區分組賽於4月21日至5月7日上演，以賽會制在17天踢6仗。亞協分組賽於5月14日至20日完成3仗，比賽地點同樣待定，東方及理文同組對手有中華台北球隊台南市FC 及蒙古的220體育會。