伊巴謙意盃涉歧視 頭撼盧卡古兼領紅 AC米蘭出局

艾歷臣絕殺領國米晉級

伊巴謙於31分鐘禁區邊起腳，射中內柱彈入，為AC米蘭領先半場，惟中堅卡積亞傷出，新兵湯姆利入替，加上伊巴謙58分鐘被逐，埋下輸波伏線。盧卡古71分鐘主射12碼中鵠後，賽事因主球證受傷，要由第4球證入替，補時達10分鐘，艾歷臣在補時7分鐘射入罰球，助國米反勝2：1，4強將鬥祖雲達斯對史柏爾今晨的勝方。

疑稱對方「猩猩」

落敗的AC可能有手尾跟，伊巴謙完半場前與曼聯前隊友盧卡古口角，再頭碰頭，被球證黃牌警告。有意媒稱伊巴謙挑釁在先，更說出猩猩及巫毒教（voodoo）等字。雙方據報在更衣室再度對峙，要由職球員分隔，伊巴謙的經理人賽後否認報道內容。

伊巴謙下半場再被指絆跌高拉洛夫而被逐，但慢鏡顯示後者很可能因失平衡倒下。AC教練皮奧利稱這名瑞典籍前鋒賽後已向隊友道歉，又承認紅牌改變比賽形勢。而國米主帥干地上周六於聯賽與球證衝突後領紅，球會昨日確認不會上訴，意味他要停賽兩場。

而拿玻里明晨於另一場意盃8強，主場與史柏斯亞爭晉級。主隊連同意超盃決賽不敵祖雲達斯，近兩仗作客皆北，急需勝仗重拾士氣。