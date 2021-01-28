熱刺紅軍奇兵搶前四 尼當比利蛻變主力 利物浦副選低迷難變陣

熱刺vs.利物浦 now611/621台 明晨04：00直播

熱刺開季靠孫興慜與哈利卡尼攻堅，儘管二人仍不可或缺，但其他球員已有冒起之勢。如尼當比利近6場入4球，是上季由里昂加盟後首48場的總和，一洗水貨之名，但這不是其表現的全部。熱刺上周日擊敗錫菲聯後，教頭摩連奴說：「我不太管那個笠射入球，他在創造機會，由守轉攻都做得相當好，一直努力將球運到前線。」

奧里亞利古朗爆發顛覆摩氏傳統

《天空體育》的技術分析顯示，他場均盤球次數近3次，多於卡尼與孫興慜的總和，但因為今季改任進攻中場，多項持球指標都較上季遜色，進步在於無球走位。這名法國隊中場現時上陣時間與上季全季相若（約1450分鐘），衝刺跑次數卻近乎上季4倍（124對比32），或許這就是摩帥上季鞭策他的成果。至於兩名翼衛奧里亞及利古朗的進步明顯，球隊陣式也不再局限於摩氏傳統的4231，今仗迎戰利物浦，若能克服左閘賓戴維斯或因傷缺陣的危機，便大有機會證明近期各項賽事8場不敗，不是因為對手較弱緣故。

利物浦的奇兵則較難預見，「埃及文明」低迷加上迪亞高祖達受傷，理應造就其他球員上位，但梳頓沙基利、奧歷治及阿歷士張伯倫未能把握機會，日本隊中場南野拓實近3場更只曾上陣6分鐘，《The Athletic》利物浦隨隊記者更稱，其操練表現未能令高普留下深刻印象。因此，即使佐敦軒達臣及祖爾麥迪比能復出，利物浦無論人選以至戰術都缺乏Plan B，或難終止5場不勝走勢。

曼城5蛋大捷 哥帥為爭標降溫

未計今晨愛華頓賽果，利物浦與熱刺暫時排第5及第6，落後爭標對手曼城最少6分。「藍月」昨續擺無鋒陣，靠中場根度簡梅開二度，近8輪攻入7球下，作客大勝西布朗5：0，各項賽事11連勝。曼聯今晨出場前，宿敵曼城成為今季第11支曾上榜首的球隊，哥迪奧拿卻不以為然，認為尚餘半季，要如開季低迷般保持鎮定。韋斯咸亦憑今季彈起的中場湯馬士蘇錫克梅開二度，作客以3：1擊敗水晶宮，逾4年半來再次殺入前四，領隊莫耶斯承認球隊有意爭逐歐聯席位。