走出喪父之痛 羽壇前一姐重生 新歲雙冠洗不快 馬蓮衝擊年終賽明志

馬蓮近兩站在泰國的世巡賽，均擊敗現任世界一姐、中華台北隊的戴資穎封后，令她在今日開鑼的年終賽成為奪標大熱。2016年，馬蓮力壓中韓印名將在奧運封后，2018年三奪世界冠軍後，原可乘勢再挑戰亞洲各路猛將，但她翌年1月在印尼大師賽決賽弄傷前十字韌帶，一唞就是8個月。不過，她稱遠不及父親去年離世的打擊大：「2020是該被揭走的一頁，自爸爸過身後，曾經一段時間沒有動力訓練，也無理會過復賽的消息。」馬蓮爸爸據報是在去年2月搬貨時跌倒，因為併發症而在5個月後與世長辭。

疫下被削經費 幕後拍檔被裁

對馬蓮來說是另一依靠的訓練團隊，亦在同時間受到衝擊。西班牙體壇制度中，體能教練受聘於西班牙反禁藥組織的醫療部，由不同體育總會共用，但該組織去年被扣減300萬歐元經費，與馬蓮合作多年的體能教練Guillermo Sanchez被裁走；物理治療師Diego Chapinal則被西甲足球隊奧沙辛拿高價挖角。這兩人都是馬蓮走出嚴重膝傷陰霾的重要成員，而馬蓮在去年復賽戰績欠佳，外間也擔心她能否衛冕奧運。

堅守座右銘 自信「我可以」

「比起5年前，我已是另一個馬蓮。撞正過去一年的各種煩惱，奧運延期對我而言是好的，令我可有着安寧的思緒備戰。」正備戰世巡賽年終賽的馬蓮，以近來泰國兩站冠軍兼不失一局證明這點。她去年為亞馬遜拍下共4集個人紀錄片，提到父親離世的一集，以「我可以，因為我覺得可以」為題，她解釋這是她的座右銘：「西班牙人都疑惑如何訓練出一個頂尖羽毛球手，然後一個來自維爾瓦的女孩站起來，我覺得這一句說明了所有。」馬蓮今年的任務除了是再添一面奧運金牌，還有年底的世界賽，回到維爾瓦，只可惜她的父親再無緣看她主場獻技。

（體壇HeatMap）