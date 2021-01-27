高比隕落周年 故友難捨 加素爾未敢相信 占士轟46分致敬

領湖人作客十連勝

占士寫後高比時代隊史

加素爾在高比忌日前受訪，表示仍未敢相信空難發生：「很難相信他已離開，有時想起他，我感到無比空虛，亦提醒我們要充實地過活，沒人知道明天會發生什麼事。」這名40歲老將今季未有落班，他形容重返湖人是「不錯的選擇」，但承認無法控制，只能專注走出傷患。高比次女詹納同於空難離世，加素爾去年為新生女兒取名詹納，高比遺孀昨日亦上載抱着加素爾女兒的合照，場面溫馨。

常規賽方面，「紫金軍團」以115：108擊敗克里夫蘭騎士，作客十連勝。倒戈的「大帝」占士攻入46分，以36歲26日，成高比當年在告別戰攻入60分後，最年長攻入40分或以上的湖人球員，而他更在末段以一記高比招牌式底線後仰跳投得分致意。球隊明早作客費城76人，主教練禾高昨日准球員放假一天，沉澱心情。

NBA首兩女球證同場執法

至於布魯克林籃網戰畢首3節落後1分，但夏登末節攻下10分，加上杜蘭特獻「雙雙」，以98：85反勝邁阿密熱火。而奧蘭多魔術主場以117：108挫夏洛特黃蜂一仗，兩名女球證同場執法，創NBA歷史。