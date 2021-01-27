杜曹勢上車迎狼隊 首要打救態沉同鄉 德甲兵成追獵目標

據報杜曹抵英及通過新冠病毒檢測後，便可透過一項豁免隔離規例，加入一個精英體育的氣泡，使他留英的頭5天內，便可帶領車路士訓練和比賽。據報他今次暫時有3名副手隨行，會簽約18個月，在本月轉會窗關閉前，或會簽入兩名新兵，熱門人選依次是韋斯咸中場迪格蘭賴斯、巴黎聖日耳門（PSG）舊部中場伊祖沙古爾及馬高華拉堤等。

抵英檢測豁免隔離

料簽約年半 與兩舊部重逢

目前車路士的陣容中，已有杜曹的另一PSG舊部中堅堤亞高施華，他執教多蒙特時獲提攜的翼鋒基斯甸普列錫，亦一直被前帥林柏特看重。據轉會市場的意籍足球專家羅曼奴透露，杜曹被車路士班主艾巴莫域相中，是由於「油王」相信，他可扶持狀態低沉的同胞新兵迪姆華拿及夏維斯，而不受「林伯」重用的中堅魯迪格也可重新振作。另據英國《太陽報》報道，杜曹更有望在將來引入炙手可熱的多蒙特鋒將艾寧夏蘭特，以及RB萊比錫中堅烏柏美卡奴，後者一直傳言受到曼聯和利物浦等多間歐洲豪門垂青。

林柏特嘆未及帶隊昇華

英媒爆合約「2+1」 僅獲賠半薪

林伯前晚被車路士革職後首開腔，除感激艾巴莫域、董事局成員、球員及教練團成員外，亦向過去18個月執教以來一直支持他的球迷致意。他亦為今季未有足夠時間，帶球隊前進和達至更高水平而感到失望。惟《每日電訊報》報道，林伯前年簽的3年合約，其實是「2+1」合同，故車路士解僱他只需賠償一半年薪金，總值200萬鎊（約2100萬港元），並一直只視他為過渡人物，球隊今季面臨「四大皆空」，因而未有啟動最後1年續約條款。

至於曼聯名宿加利尼維利認為，林伯在車路士的工作已做得很好，只是該隊素來用同樣態度對待領隊，使林伯成為「領軍12至18個月的其中一個領隊」，並預言：「杜曹的命運將類似林柏特，會在18個月至兩年內被炒。」