高比離世1年不設追悼 湖人防疫避免聚集 勒邦占士：思憶不變

高比拜仁去年美國時間1月26日早上，乘坐私人直升機帶同次女等人前往他開設的曼巴體育學院訓練時失事，包括機師在內，機上9人全部罹難，從此一代籃壇傳奇就此永別人世。事隔一年，當時已在中國武漢爆發的新冠病毒，如今在世界各地仍然肆虐，其中美國目前仍是「重災區」。據報會方鑑於疫情，已決定不會為高比舉行公開悼念，而球隊今早作客克里夫蘭騎士的比賽，亦不會穿著曼巴戰衣。

快艇七連勝 公鹿字母哥締里程碑

至於與對方稱兄道弟的湖人球星勒邦占士，日前受訪時表示︰「大家會永遠懷念對方，紀念他的事物每天都在，包括我手指套上印着的『24』，湖人主場亦高掛着他的榮休號碼，球迷依然經常穿着他的球鞋或球衣。因此，大家對他的思念，並不會因任何儀式的減少而改變。」他又表示，對方的離世，對他而言是人生中的「黑歷史」，又形容對方在自己的心中永不會死亡。

昨日賽事方面，洛杉磯快艇在主將利安納貢獻「準三雙」帶領下，主場以108︰100擊敗奧克拉荷馬雷霆，取下七連勝後，以13勝4負再睇齊同市宿敵湖人，並列西岸榜首。至於密爾沃基公鹿昨主場以129︰115挫阿特蘭大鷹隊，是役攻入27分的「字母哥」安迪度高安普，生涯累積得分突破1.1萬，成隊史第6人做出此成績。

美國籃協徵詢球員出戰東奧意願

另外，據報美國籃協近日向60名NBA球員發邀請信，徵詢對方代表美國男籃出戰東京奧運的意願，並計劃在下月從中決定初選名單。