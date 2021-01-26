般費罰球奠勝 曼聯英足盃反勝利物浦闖16強

拉舒福特傷膝 迎錫菲聯恐缺陣

兩軍上周日英超在晏菲路互交白卷，昨晨卻演入球騷，利物浦雖憑前鋒穆罕默德沙拿先開紀錄，但及後曼聯由前鋒格連活特及「福仔」拉舒福特各建一功反超，雖其後沙拿再入1球，個人梅開二度，但戰至78分鐘，曼聯藉後備上陣的中場般奴費南迪斯主射罰球得手，以3：2險勝，亦是主帥蘇斯克查執教「紅魔」後，五度大戰紅軍首次獲勝。

蘇斯克查大讚般奴道：「他射入精彩一球。他賽前一日加操練罰球，所以我對他很有信心。」般奴則為勝利感高興，又透露隊友卡雲尼在他施射前曾給出正確的建議。惟是役福仔末段因膝傷退下火線，周三英超很有機會避戰錫菲聯。

紅軍近7戰1勝 高普：麾下無信心問題

紅軍上月尾至今在足總盃和英超共7仗僅1勝，當中連續4場聯賽食白果，惟高普卻從此役找到積極一面：「賽果令人沮喪，可是你看到球員想扭轉近期頹勢，他們亟欲爭取入球，且入了兩個具質素的入球。我看不到麾下有信心問題，並已朝正確方向走。這是聯賽作客熱刺前的一場很好的備戰。」

紅軍鄰會愛華頓的前鋒卡維特利雲昨傷癒復出即建功，助球隊主場以3：1淘汰英冠的錫周三。「拖肥」明晚英超迎戰李斯特城，將避戰的客軍34歲箭頭占美華迪，近日完成疝氣手術後，證實只需休養10天。