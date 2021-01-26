車路士解僱林柏特 班主稱艱難決定 杜曹最快明接掌

艾巴莫域說：「這對會方是一個非常艱難的決定，尤其是因為我和林柏特關係很好，我對他有最大的尊重。」油王又稱讚「林伯」，「他非常正直，擁有最高的職業道德。然而，我們認為目前還是要更換領隊」，並重申林伯永遠是「藍戰士」的重要標誌人物之一，「他在這裏的地位不會降低。他將永遠受到史丹福橋熱烈歡迎。祝他將來成功」。

23億擴軍成績反退 勝率僅約五成

英國《每日電訊報》昨率先報道林伯將被革職，並透露車路士球員被告知昨早不用返回球會操練，至下午才回去集合，料會方將公布解僱林伯，而包括英國廣播公司（BBC）在內的傳媒，其後亦透露林伯凶多吉少，最終不足數小時內會方便「官宣」。另據《天空體育》報道，PSG前帥杜曹入主車路士「差不多成事」，惟亦有報道指出，意大利籍的艾歷尼、西班牙籍的賓尼迪斯及烏克蘭籍的舒夫真高等，均有機會成為「藍戰士」新帥。

林伯的職業球員生涯司職中場，光輝歲月在車路士度過，2016年掛靴，2018年在英冠的打比郡展開執教生涯，2019年夏天成為車路士少帥，去季率領球隊以英超第4名衝線，獲得今季歐聯參賽權外，亦取得足總盃亞軍及打入歐聯16強。車路士去夏花2.2億鎊（23.3億港元）擴軍，新兵包括前鋒迪姆華拿、中場夏維斯及後衛芝維爾等，而去年9月尾至12月初，各項賽事錄得連續17場不敗，但近8場英超取得2勝1和5負，排名已跌落第9，即使前日在足總盃淘汰英冠球隊盧頓晉級16強，最終仍保不住「烏紗帽」。42歲的林伯執教車路士無冠，只曾當選2019年10月英超最佳領隊，領軍成績為84戰44勝17和23負，勝率52.4％。

網民斥荒謬 連尼加：應予耐性

林伯被炒後，很多網民為他不值和感荒謬，甚至有人反稱「滾出去的是艾巴莫域」。英格蘭隊名宿連尼加說：「林柏特首遇逆境便有這下場，太可笑了。總需要一些時間，因車路士有這麼多新兵，球隊需要摸索。耐性是一種美德，但在足球界卻很少被認可。他們不會從中學習。」此外，車路士鄰會熱刺球星孫興慜，昨獲亞洲足協評選為2020年最佳外流球員，也是這名韓國隊前鋒6年來第4次當選。

（英超消息）