籃網三巨頭合體首捷 夏登戒獨食助滅火 艾榮揚言闖總決賽

「三巨頭」合體首仗告負，昨面對熱火掃走頹風，即使敵軍中鋒艾迪比約轟入NBA生涯新高41分，籃網仍以4分優勢取勝。夏登在首節未曾起手，全場亦僅得12分，但交出11次助攻，曾被批評「獨食」的他賽後表示：「不用太多入球亦贏波，感覺真好。這是個改變，我本來就不止靠得分影響比賽。」杜蘭特獨取31分，連續4仗上雙，NBA生涯累積得分升上27位；而錄得28分、7次助攻的艾榮，對球隊前景充滿信心，賽後在社交網寫道：「我們會登上那舞台，你知道的，由最強對最強的主舞台。」他完賽時上前恭賀艾迪比約創個人新高，欲交換球衣，但違反聯盟防疫規定，遭保安阻止。

居里超越米拿 3分數目進佔史上第2

金州勇士作客猶他爵士一仗，球星史堤芬居里獨取全場最高24分，3分球10射5中，歷來累積2562個3分球，超越印第安那溜馬名宿米拿（Reggie Miller），進佔歷史榜第2位。米拿當年用18季共1389場常規賽，射入2560個三分球，「咖哩仔」花12季共715場已超越前輩；米拿偕愛兒拍片祝賀，鼓勵對方爭取打破傳奇「3分王」雷阿倫的2973球紀錄。

爵士八連勝冠絕群雄 湖人作客續不敗

「咖哩仔」對達成里程碑感興奮，但球隊末節一度落後40分，終以108：127落敗，承認猶如迎頭痛擊，勇士另一主力祖利蒙特格連亦稱，不明為何戰術失效。主場的爵士八連勝，為今季各隊最長走勢，高踞西岸次席。

西岸榜首的洛杉磯湖人面對爵士和同市宿敵快艇的追趕，昨以101：90挫芝加哥公牛，今季作客9戰全勝。「一眉」安東尼戴維斯落場28分鐘取37分，創今季個人新高，而勒邦占士交出17分、11個籃板，但有6次失誤。