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2021年1月25日星期一
拜仁三連勝迎下半季 挫史浩克穩居首 列強頻失分難阻衛冕
AC米蘭吞3蛋 伊巴謙嘆冬冠失意義
夏薩特獻傳射 皇馬返勝軌居次
車仔李城足總盃過關 奧斯爾投費倫巴治感激阿仙奴
喜鵲敗走維拉護級危 球迷示威促布魯士下台
歐陽耀冲將投日球會圓夢
電視精選
籃網三巨頭合體首捷 夏登戒獨食助滅火 艾榮揚言闖總決賽
陳至鋒資格賽封王 偕趙顯臻入圍世界賽
麥基哥連環中拳首遭TKO
體壇快訊：馬蓮安賽龍泰國賽奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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