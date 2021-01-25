歐陽耀冲將投日球會圓夢

離港近一個月的歐冲前晚交代近况，宣布將實現加盟日本職業聯賽球會的夢想。他上載一張和當地隊友的合照，透露過去一周在屬半職業的附屬球會跟操：「他們的訓練強度絕不遜於職業隊，每人都有職業球員操守，對足球充滿熱情，全心全意投入訓練。」他又稱接獲通知，本周中接受新冠病毒檢測及體測，但需待完成所有手續，再由球會公布加盟消息；而新東家的一隊日前已投入集訓。

外號「神之子」的港足前中場歐冲，曾征戰葡萄牙及中國職業聯賽，去年12月底離港，當時表示是足球生涯最後一次闖蕩。他一直對目的地三緘其口，而日職（J1）至丙組（J3）均屬職業聯賽。

PAOK斟介香川真司

另外，西班牙《馬卡報》報道，31歲日本國腳香川真司即將加盟希臘球隊PAOK，簽約一年半。而前國腳中村憲剛上月完季後掛靴，昨落實重返應屆日職冠軍川崎前鋒，出任對外發展經理。他表示會籌備不同活動，連繫球會與球迷。同屬前國腳的35歲後衛丹羽大輝，則宣布約滿離開效力近兩年半的FC東京。