車仔李城足總盃過關 奧斯爾投費倫巴治感激阿仙奴

李城開賽6分鐘失守，易邊後由辛基斯安達扳平，泰利文斯射入球隊今季第10個極刑，再由占士麥迪臣埋齋。至於藍戰士門將阿列沙巴拿加犯錯失球，但譚美阿巴謙「戴帽」助球隊以3：1挫英冠隊盧頓；帥位不穩的林柏特賽前稱，月初受傷的尼高路簡迪周六英超有望復出迎般尼。

曼城險勝 熱刺勢遣副選

曼城昨日作客英乙的車頓咸，上半場末段球場外放煙花，令球賽暫停6分鐘，易邊後更先失守，直至81分鐘由後備的祖奧簡斯路助攻菲爾科頓扳平，加比爾捷西斯及費倫托利斯亦建功，助「藍月」在最後10分鐘反勝。至於熱刺明晨到訪英冠榜尾的韋甘比，但考慮到周五在英超大戰利物浦，孫興慜和哈利卡尼料先列後備，改由加里夫巴利和卡路士雲尼斯奧斯攻堅。

另外，奧斯爾上周一落實和阿仙奴解約，加盟費倫巴治轉戰土超。兩軍昨晚同時發聲明確認是次轉會，這名德國前國腳撰文感謝球會及前帥雲格，表示一開始已視阿仙奴為家。他隱晦地談及今季未獲上陣機會，稱「着眼於生命中的好事，而非壞事」，又表示永遠支持舊東家，和兵工廠的連繫永不被磨滅。

新舊東家費倫巴治及阿仙奴亦發聲明，阿迪達表示：「奧斯爾在阿仙奴的成就毋庸置疑，能和他共事是我的光榮。」這3份聲明亦意味着，這場由上季展開的雪藏風波終於告一段落。同樣已和阿仙奴「分手」的32歲中堅柏柏斯達夫普路斯，有傳回歸祖國希臘加盟奧林比亞高斯。