AC米蘭吞3蛋 伊巴謙嘆冬冠失意義

球會賽600戰失利稱被「孤立」

AC米蘭有新加盟的克羅地亞隊射手文迪蘇傑在70分鐘後備入替，但起腳次數寥寥可數，客軍憑基斯甸羅美路、伊利錫及沙柏達各建一功，作客贏3：0。AC米蘭仍以兩分優勢力壓國際米蘭，19戰得43分鎖定冬季冠軍。球會賽第600次上陣的伊巴謙莫域，賽後稱上半場感到被「孤立」：「我們有很多事出錯了，這並非應有表現。尤其在上半場，我多次觸球卻沒有隊友配合，這令我感到孤單。即使奪得冬季冠軍，意義已不大。」這名39歲老將在完場後，更向為客軍奠勝的射手沙柏達稱「我入球比你上陣次數多」，但遭對方無視。

同日作客烏甸尼斯的國際米蘭，佔盡優勢下與主隊互交白卷，少AC米蘭兩分屈居次席，主帥干地完場前與球證口角被逐。祖雲達斯昨晚賽前則證實，早前染疫的後衛馬菲斯迪歷特病毒檢測呈陰性，即將復出。「斑馬兵」終憑艾法美路及韋斯頓麥堅尼建功，以2：0主場擊敗博洛尼亞，18戰得36分排第4位；拿玻里作客則以1：3不敵維羅納，落後祖雲達斯兩分。