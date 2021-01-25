拜仁三連勝迎下半季 挫史浩克穩居首 列強頻失分難阻衛冕

文：陸奇

疫情打亂上季歐聯賽程，連帶德甲也比往年遲個半月開季，恰巧就是平時歇冬期的長短。拜仁在去年9月揭幕戰痛擊史浩克8：0，昨日再憑湯馬士梅拿及羅拔利雲度夫斯基上、下半場各入1球，梅拿再於88分鐘建功，加上盛傳離隊的阿拉巴埋齋，領軍作客贏4：0，暫時在聯賽榜領先RB萊比錫7分，但不代表巴伐利亞大軍今季一帆風順。

堤亞高艾簡達拿轉投利物浦，甘美治與哥列斯卡近兩個月受傷患困擾，本應為部分後備球員提供機會，但哥倫天杜利素或新兵馬克洛卡的表現未能令人信服，令人質疑外借米高古辛斯的決定，德國盃次圈不敵乙組的基爾出局，便是一個警號。而阿拉巴面對轉會煩惱，貴價貨利萊辛尼時好時壞，拜仁今季整體戰力未必足夠衛冕歐聯。

萊比錫反負 匈國新星成關鍵

拜仁達成德甲（aka拜超）九連霸的呼聲仍相當高，事關爭標對手今季經常集體失分。萊比錫昨晨便兩度領先下，作客以2：3不敵尾二的緬恩斯，贈敵軍新帥保史雲遜執教生涯首勝。來自薩爾斯堡的匈牙利隊中場新星施素保斯拿爾何時康復，或主宰萊比錫今季命運。開季首12場不敗的利華古遜，亦在主場以0：1不敵禾夫斯堡，近6場只得4分。法蘭克福則有回歸的盧卡祖域再有進帳，作客大勝比勒費爾德5：1，升上第6，但他們與狼堡及慕遜加柏一樣，季初出閘脫腳，無法威脅拜仁位置。

哈化柏林科隆護級形勢未明朗

史特加及比勒費爾德兩支升班馬今季偶有佳作，柏林聯升班第二季未有走樣，令部分老牌球會今季陷入降班漩渦。史浩克早前終止隊史不勝走勢，但仍要看回巢救亡的亨特拉爾及哥拉辛拿斯，能否迅速融入球隊。而尾五的哈化柏林昨以1：4慘負雲達不來梅後，亦解僱主帥拉巴迪亞及體育總監，由名宿達戴再次領軍；科隆教練基斯度亦相信在位時日無多。