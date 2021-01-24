實踐偶像理念 James盼港產作品進軍美國

哀傷化動力 疫下「裸辭」創業

James年幼時，NBA只是電台新聞中的一堆名字，直至17歲赴美留學，被電視直播吸引，自此成為NBA迷，更不時到最近住所的金州勇士主場觀戰。他畢業後回流至今8年，任職網頁設計師，數年前萌生木板波衫的想法，但怕失去穩定收入，一直「得個諗字」。直至去年1月26日驚聞高比遇難，隨之而來的是世紀疫情，加上女友大力鼓勵，令他把心一橫「祼辭」創業，希望實踐偶像昔日所言：「高比曾說，我們應把強項發揮到淋漓盡致，對我而言就是設計和籃球。工作以外，希望別人記得我是個對籃球充滿熱誠的設計師。」

相隔一年再憶高比，James仍覺不真實，不禁苦笑道：「很想叫他別坐直升機。」往日幻想將創作親手送給偶像的畫面無法成真，遺憾之餘，James提醒自己是時候走出哀傷，於擅長的領域繼續發揚曼巴精神。如今木板波衫的本地客源逐漸穩定，但他未安於現狀，除了設計上繼續追求極致，亦正爭取和新成立的台灣男子職業籃球聯盟（PLG）合作，同時籌備藉眾籌平台Kickstarter進軍美國市場，冀將港產創作弘揚光大。