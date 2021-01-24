創作憶高比 曼巴魂不滅 傳奇離世近一年 港畫家設計師致敬

學懂自信與堅持 油畫家Roy闖出名堂

「信自己做到，才可能做到。」年幼的高比矢志成為百萬裏挑一的NBA球員，堅持換來夢想成真。香港油畫家Roy Cheng曾為現實擱下夢想，但從高比身上學懂自信，捱過跌宕，憑繪畫NBA球星闖出名堂。夢幻旅途由畫高比而起，別後一年，他為天上的對方再畫一幅，聊表思念和謝意。

繪畫NBA球星成名 獲邀出書

「高比對我來說，談不上偶像，但他的NBA生涯伴我由10歲到30歲，我見證他起跌，他陪我成長。」34歲的Roy成長於公牛王朝，難免鍾情米高佐敦、痛恨橫空降世的高比。中學畢業投身社會，他將最愛的籃球和畫畫一併擱置，營營役役多時，6年前重拾畫筆，最先畫的竟是兒時討厭那位：「很自然就畫了，高比是另一層次，由恨他變成敬佩。」

Roy自覺不知不覺間被注入曼巴精神，堅持不懈、刻苦耐心，更重要是一份自信，助他踏上漫長的畫家路。Roy並非讀藝術出身，難免受質疑，高比一則軼事成為支柱：「有人說，百萬才有一人打到NBA，高比說自己就是那一人。我握緊這信念，相信作品能去到NBA。」2019年，他夢想成真，帶着畫作和底特律活塞名宿賓華萊士見面，大半年前再獲邀出書。6年來70多幅畫、筆下99名NBA球星，輯印成《球魂不滅》一書首5章，最後一章便是獻給天上的高比：「很想說聲多謝，他的離去或是警剔，讓大家重新思考曼巴精神。有時幻想他在另一世界打籃球，繼續尋找新挑戰。」

文：黃頴恩

圖：曾憲宗、馮凱鍵