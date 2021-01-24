東奧半年倒數 舉辦與否現分歧 世衛籲以科學為依歸

3月聖火傳遞 或改路線避疫

東奧押後至今年7月23日揭幕，昨日再進入半年倒數，但應否在疫下舉行成前日世衛記者會焦點之一。米高賴恩稱，世衛正向日本政府及國際奧委會提供公共衛生建議，但不會參與任何決策，他又表示相信日本有能力緩和疫情，但強調：「每個人都（對舉辦奧運）感擔憂，各方必須在科學、社會、經濟和政治之間取得平衡。」

日政府、東奧組委會及國際奧委會近日極力闢謠，否認東奧或取消。至於將在3月25日於福島縣展開的聖火傳遞，原本路線幾乎全程能讓公眾觀看，昨再有報道稱，雖然奧委會上月表示過程會保持社交距離，但考慮到有名人參與，有機會吸引民眾聚集，大會或更改路線，減少使用公共道路，料在傳遞展開前一個月才有定案。

東京醫學會會長尾崎治夫則呼籲，當局應考慮不設觀眾入場，以減輕對醫療系統的壓力。組委會主席森喜朗日前未有否認閉門方案，關西大學經濟學榮譽教授宮本勝浩估算，東奧及殘奧若全程閉門，將為日本帶來2.4133萬億日元（約1800億港元）的經濟損失。