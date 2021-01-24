紅軍哀兵征奧脫福 高普首認欲增兵 曼聯副選迎雙紅會

曼聯vs.利物浦 MyTVSuper902台 明晨01：00直播

在7日前的英超榜首戰，利物浦雖佔主導，但多得艾利臣比加下半場兩次擋出曼聯的近射，才驚險帶走1分。紅軍上周中更不敵般尼，錄得4年半來首場英超主場敗仗，已跌落第4位。高普當日稱自己無權決定球員買賣，翌日再嘗試澄清：「球會內部每日溝通，我主要是提意見，但我不是花錢的那個人，也不作決定，從不會。（球員轉會取決於球會的預算嗎？）完全正確，這還是新聞嗎？。」

高普稱買賣球員決定權在會方

針對中堅荒問題，高普又表示：「有中堅加盟將會100%幫到球隊，不一定入得更多波，但能增加球隊穩定性嗎？很可能。」利物浦早前傳獲阿仙奴兜售後衛柏柏斯達夫普路斯，最終在後者解約後不了了之。英媒亦稱，紅軍無意在防線增兵，反而近期就中場韋拿杜姆夏天約滿一事準備，考察過烏甸尼斯中場迪保羅，而韋斯咸中場迪格蘭賴斯是替補人選之一。

紅魔強勢迎敵 蘇帥明言輪換爭勝

曼聯明晨在足總盃第4圈再遇利物浦，則要從上次和波後調整。被指上周過分保守的蘇斯克查，在明晨一戰前回應批評：「我反而覺得己隊持球時太進取，球員太早壓前而經常失去控球。」蘇帥又稱，會派能夠贏波的輪換陣容，意味般奴費南迪斯等或輪休，傷癒的域陀連迪路夫可望復出。

另外3支英超隊將對陣次級的英冠隊，車路士迎戰盧頓前，守將湯姆利正式外借至意甲的AC米蘭半季，將穿23號球衣。李斯特城則趁未來數仗賽程較易，讓占美華迪先完成腹股溝疝氣手術，料這名上屆英超神射手需缺陣3周。愛華頓勢有卡維特利雲復出對錫周三，但盧卡斯迪治尼等6將續缺陣。